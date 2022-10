“Sto facendo Yoga mentale”, la rivelazione prima di Milan-Monza

Ecco come si sta preparando alla partita più attesa da quando è al Monza. Per lui sarà davvero un match speciale. Ecco le dichiarazioni

La sofferta vittoria contro il Verona è già in archivio. Stefano Pioli e la sua squadra sono chiamati a pensare al match contro il Monza.

Gli uomini di Palladino, per la prima volta, metteranno piede a San Siro. I brianzoli hanno rialzato la testa dopo un inizio difficile, vincendo tre gare di fila, prima del ko di Empoli. Il Milan ha voglia di continuare il proprio percorso e di approfittare degli scontri al vertice tra Roma-Napoli e Atalanta-Lazio per rosicchiare qualche punto alle squadre davanti. Il calendario del Diavolo adesso appare favorevole e non si può più sbagliare.

Milan-Monza, in programma sabato alle ore 18.00, sarà una partita davvero speciale. Sarà derby tra squadre della stessa regione ma sarà soprattutto il match di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che dopo aver ceduto i rossoneri sono ripartiti dalla Brianza.

Il sogno Serie A si è avverato la scorsa estate, ora c’è voglia di ben figurare nel massimo campionato. Il cambio in panchina ha portato i suoi frutti ma Milan-Monza è la partita che Berlusconi e Galliani sognano da quando hanno rilevato il club biancorosso.

Milan-Monza, Galliani è pronto per la sfida

Sarà curioso vedere come l’Amministratore Delegato si comporterà durante la partita. Galliani non ha mai smesso di seguire allo stadio i rossoneri e sabato ci gioca contro: “Sto facendo Yoga Mentale per evitare di fare qualsiasi gesto in Milan-Monza, sia per i gol del Milan che per quelli del Monza, so che verrò ripreso da tante telecamere“, ha affermato Galliani a DAZN, in un’intervista che andrà presto in onda. Chissà se l’AD ci riuscirà davvero a rimanere impassibile.