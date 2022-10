Bruno Fernandes (Record) a TV Play: “Rinnovo Leao-Milan, c’è fiducia”

Bruno Fernandes, giornalista di Record, è intervenuto a TV Play per parlare del rinnovo di Leao con il Milan.

Oggi tutti si aspettavano un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il padre di Rafael Leao, presente in Italia, ma non c’è stato. Non si sa perché e se è stato già programmato un altro giorno per questo confronto.

Bruno Fernandes, giornalista del quotidiano portoghese Record, è intervenuto a TV Play per commentare quanto (non) successo oggi: “Non so perché non c’è stato l’incontro che doveva esserci oggi tra il Milan, il padre e l’avvocato. Speriamo di avere domani delle notizie. Lo Sporting sta monitorando la situazione, visto che deve ricevere tanti soldi dal giocatore“.

Leao potrebbe firmare con il Milan

Fernandes ha risposto anche sulla percezione che c’è in Portogallo del giocatore del Milan: “Con l’infortunio di Jota e Neto, Rafa sta crescendo nella nazionale portoghese. Sta crescendo come uomo e come calciatore. È uno dei più grandi giocatori della Serie A. Quando giocava nello Sporting Lisbona si vedeva già che era un giocatore per grandi partite. Col Porto fece gol a Casillas. Non sente la pressione, avrà un posto importante nel Portogallo e crescerà ancora“.

Infine il giornalista si è detto ottimista sul fatto che Leao firmi un nuovo contratto con il club rossonero: “C’è ancora fiducia sul rinnovo e il posizionamento nella classifica del Pallone d’Oro può spingere il Milan ad accelerare“.