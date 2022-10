Milan, l’avversario agli ottavi di Coppa Italia: quando si gioca

Definito l’avversario del Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco quando si gioca

Nel calendario anomalo di inizio stagione con l’incombente pausa per il Mondiale, anche la Coppa Italia si è dovuta adattare con il terzo turno, tradizionalmente in programma a dicembre, anticipato già a ottobre per definire le avversarie, agli ottavi, delle prime 8 classificate dello scorso campionato.

Il Milan conosce già il suo primo avversario in quest’edizione della competizione. Sarà il Torino ad affrontare i rossoneri nel match di ottavi di finale in gara unica in programma il prossimo gennaio. La data è ancora da definire ma, da calendario, il quarto turno di Coppa Italia è previsto tra martedì 11 e giovedì 20 gennaio.

Decisiva per il passaggio del turno, la vittoria dei granata contro il Cittadella per 4-0 nel match disputato all’Olimpico martedì 18 ottobre. In gol per il Torino, Radonjic, l’ex rossonero Pellegri, Schuurs e Vlasic. Per gli uomini di Juric è la seconda vittoria in questa edizione di Coppa Italia contro una squadra di Serie B. All’esordio, lo scorso agosto, i granata avevano infatti sconfitto il Palermo per 3-0.

Milan, i precedenti recenti con il Torino in Coppa Italia

L’ottavo di finale tra Milan e Torino non è certo un inedito in Coppa Italia. In due delle ultime tre edizioni, rossoneri e granata si sono affrontati in questa fase della competizione. Nel gennaio 2020, il Milan si impose 4-2 ai supplementari. La stagione seguente, invece, la parità a reti inviolata ha resistito fino al 120′ di gioco. Decisivi i calci di rigore con la parata di Tatarusanu sul penalty di Rincon che ha regalato la qualificazione ai rossoneri.

Il match tra Torino e Milan è incrociato agli ottavi di finale con quello tra la Fiorentina e la vincente della sfida di terzo turno tra Sampdoria e Ascoli. Le altre due teste di serie presenti in questa porzione di tabellone sono la Roma che affronterà il Genoa agli ottavi e il Napoli che attende la vincente di Modena-Cremonese.

L’ottavo di finale di Coppa Italia rappresenterà un ulteriore impegno importante per il Milan in un gennaio ricco di match dopo la pausa Mondiale. I rossoneri torneranno in campo il 4 contro la Salernitana e a seguire affronteranno Roma e Lecce, quest’ultimo il 15/1. A seguire ci sarà anche la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.