Milan, Pioli sorride: fanno gli straordinari, rientro vicino

Buone notizie per Stefano Pioli: i giocatori rossoneri si sono allenati regolarmente, la rosa torna ad essere più ricca e piena.

Il Milan si gode finalmente un po’ di riposo. Dopo le partite ravvicinate e consecutive, in questa settimana i rossoneri affronteranno solo la sfida nel weekend al Monza.

Stefano Pioli ha dato giornata di riposo anche oggi ai suoi calciatori, che torneranno domani ad allenarsi dopo due giorni interi di pausa. Ma non per tutti.

Come riportato da Sky Sport infatti, a Milanello si sono presentati per fare gli straordinari ben tre calciatori: gli acciaccati Mike Maignan, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere.

I tre acciaccati al lavoro: chi rientra per Milan-Monza?

Allenamento personalizzato ed individuale per i tre suddetti calciatori del Milan, che non vogliono perdere tempo e stanno proseguendo quotidianamente il recupero atletico dopo i rispettivi infortuni muscolari.

Situazioni in netto miglioramento. In particolare per Maignan e De Ketelaere, che destano ottimismo nei confronti dello staff medico milanista. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione per Milan-Monza di sabato pomeriggio, ma dipenderà da mister Pioli se schierarli fin dall’inizio oppure a gara in corso.

Più cautela per quanto riguarda Kjaer. Il centrale danese ha tempi più prolungati anche per via del vecchio e lungo infortunio al legamento crociato. Più probabile che torni a disposizione per la Champions League.

Pioli potrebbe dunque non rischiare Kjaer per il match di sabato contro i brianzoli. Sarà importante averlo invece martedì prossimo per Dinamo Zagabria-Milan in coppa, dove mancherà Tomori per squalifica.