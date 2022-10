ML – L’avvocato di Leao a Casa Milan: incontro con Maldini e Massara, le ultime

Differentemente da quanto emerso in precedenza, oggi a Casa Milan c’è effettivamente stato un summit riguardante il rinnovo di Leao.

Nella sede rossonera non è andato in scena l’incontro tra il padre di Rafael Leao e la dirigenza. A presentarsi in via Aldo Rossi è stato l’avvocato che cura gli interessi del giocatore insieme a un suo collaboratore.

MilanLive.it conferma che la trattativa per il rinnovo è complicata e sarà ancora lunga. Saranno necessari altri incontri per arrivare a un accordo. Dunque, oggi non sono stati compiuti passi avanti da segnalare. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano ad essere fiduciosi, pur consapevoli delle difficoltà.

Com’è noto, l’entourage di Leao chiede uno stipendio molto alto (circa 7 milioni di euro netti annui) e il Milan è chiamato a fare uno sforzo economico notevole. Da capire di quanto sia la distanza in questo momento. Certamente il fatto che il giocatore debba corrispondere allo Sporting Lisbona un risarcimento da quasi 10 milioni non aiuta.