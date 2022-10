Sportmediaset – Incontro Leao-Milan: ecco di cosa si parlerà

Le ultime sull’incontro che può avvenire oggi a Casa Milan tra i rappresentanti di Rafael Leao ed i dirigenti del Milan sul futuro del giocatore.

Oggi potrebbe finalmente essere il giorno tanto atteso. Il Milan cercherà di dare una sterzata al rinnovo di Rafael Leao, attaccante e gioiello del club rossonero.

Un’impresa non facile, vista l’importanza di Leao e le tante squadre interessate all’attaccante classe ’99. Inoltre non sono certo basse le richieste di adeguamento contrattuale del calciatore e del suo entourage.

Leao, o meglio i suoi rappresentanti, sono attesi oggi a Casa Milan per discutere del futuro dell’attaccante. Non solo rinnovo: Sportmediaset ha fatto intendere che si parlerà anche di altro.

Il padre di Leao a Casa Milan: non sarà un giorno decisivo

Non sarà dunque il giorno decisivo per il rinnovo di Leao. Certamente se ne discuterà, si proverà a tessere le fila per arrivare alla fumata bianca prossimamente. Ma nessun annuncio o accordo.

La trattativa è più lunga e tortuosa del prevista, anche se al Milan si parla con ottimismo della situazione. Il padre di Leao oggi incontrerà Paolo Maldini e gli altri dirigenti per fare il punto della situazione.

In particolare si dovrebbe parlare della sanzione comminata al calciatore, per via del trasferimento non regolare dallo Sporting Lisbona al Lille nel 2018. Il Milan ufficialmente non può pagare la multa di Leao, ma cercherà di venire incontro al suo grande talento per non lasciarselo sfuggire.

Inoltre non mancano i sondaggi dall’estero per Leao, dei quali il padre del portoghese parlerà in prima persona al Milan. L’intenzione del club è comunque quella di alzare la posta e blindarlo il prima possibile.