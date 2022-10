Doppio colpo londinese: il Milan colma le lacune

Il Milan è pronto a mettere le mani su un centrocampista ed un esterno di destra: doppio obiettivo a Londra

La presenza dell’avvocato Ledure, ieri a Casa Milan, ha riacceso le voci che vogliono la squadra rossonera sulle tracce di Hakim Ziyech.

Il marocchino è un vecchio obiettivo del Diavolo che ha provato a portarlo in Italia la scorsa estate. I costi troppi alti dell’operazione – tra contratto e cartellino – hanno fatto naufragare la trattativa.

Negli ultimi giorni Ziyech è stato ad un passo dal ritorno all’Ajax ma anche in questo caso si sono presentati i medesimi problemi. Il marocchino è così rimasto a Londra, sperando di giocare con maggiore continuità. Nemmeno il cambio di allenatore ha invertito la rotta. Ziyech sta continuando a non vedere il campo anche con Potter. A gennaio sarà addio e il marocchino, finalmente, potrebbe decidere di rinunciare a qualcosa.

Calciomercato Milan, non solo Ziyech: doppio colpo londinese

Milan e Chelsea hanno avuto modo di parlare dell’attaccante a margine dei due match di Champions League. C’è stato un confronto ed è molto probabile che si sia parlato anche di altro. Un profilo che interessa parecchio al Diavolo e arrivano solo conferme dall’Inghilterra è Ruben Ira Loftus-Cheek.

Il centrocampista ha le caratteristiche giuste per far bene nella squadra di Stefano Pioli. È aggressivo, ha qualità nei piedi e tanta personalità. Il giocatore piace e il contratto in scadenza nel 2024 lo porta ad essere un’occasione. In queste settimane si capirà se il Chelsea ha davvero intenzione di puntare su di lui. Ma la sensazione è che la strada sia un’altra: a gennaio, infatti, si punterà forte su un nuovo centrocampista. Zakaria è stato praticamente bocciato e si andrà dritti su un atro profilo. Loftus-Cheek potrebbe così essere ceduto