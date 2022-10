Ibrahimovic al concerto degli Swedish House Mafia a Milano | VIDEO

Ibrahimovic ieri sera è salito sul palco durante il concerto degli Swedish House Mafia a Milano: l’attaccante del Milan è un fan del trio.

Sta lavorando intensamente per tornare in campo a gennaio 2023, ma Zlatan Ibrahimovic si concede anche un po’ di svago ovviamente. Ieri sera, ad esempio, si è recato presso il Mediolanum Forum di Assago per un evento speciale.

Il noto impianto situato a circa 10 chilometri da Milano ha ospitato il concerto degli Swedish House Mafia, un gruppo di dj svedesi composto da Axwell, Sebastian Ingrosso e Steve Angello. L’attaccante del Milan li conosce bene ed era presente. Ma non si è limitato solo ad assistere alla loro performance, è anche salito sul palco con i tre connazionali.

Il Mediolanum Forum era pieno, gli Swedish House Mafia hanno fatto la storia per quanto riguarda i generi musicali house e EDM (Electronic Dance Music). Nel 2013 c’era stato lo scioglimento del trio, che solo in tempi recenti si è riunito ed è tornato a suonare assieme in giro per il mondo. Hanno rilasciato anche dei nuovi singoli e continuano ad avere milioni di fans nel mondo, Italia compresa. E Ibrahimovic è tra coloro che li apprezza.