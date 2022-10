ML – Milan, Kjaer in gruppo: le ultime su Maignan e De Ketelaere

Le ultimissime da Milanello raccolte dalla redazione di MilanLive.it. Stefano Pioli può sorridere per il rientro del suo giocatore. Ne mancano ancora due!

Una settimana, come non succedeva da agosto! Il Milan ha finalmente avuto una settimana di tempo per recuperare energie importanti e preparare la prossima partita di campionato. A far da rivale sabato pomeriggio ci sarà il Monza di Galliani e Berlusconi: un match da “quasi amici” che vedrà il tutto esaurito a San Siro.

Stefano Pioli ha passato la settimana sperando di recuperare dagli infortuni giocatori importanti. Assodato il rientro a gennaio di Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimovic, mancano all’appello dei recuperati Mike Maignan, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere. I tre sono pronosticati al rientro proprio per il match di sabato contro il Monza.

Nell’allenamento di oggi, come raccolto dalla nostra redazione, soltanto uno di questi è però tornato ad allenarsi in gruppo. Per gli altri sarà necessario qualche altro giorno.

Milan, torna solo il difensore

A recuperare totalmente dall’infortunio è oggi Simon Kjaer. Il difensore danese ha svolto l’intero allenamento in gruppo ed è quindi recuperato per la prossima di campionato. E’ probabile però che Simon non scenda in campo a San Siro sabato, e che Pioli lo preservi per il match di Champions contro la Dinamo Zagabria. In quell’occasione mancheranno Tomori per squalifica e Thiaw non presente in lista UEFA. L’apporto di Kjaer sarà dunque essenziale.

Non hanno, invece, ancora recuperato del tutto Mike Maignan e Charles De Ketelaere. I due anche oggi hanno svolto un lavoro personalizzato, ma è forte la speranza di recuperali tra domani e dopodomani per averli a disposizione contro il Monza al Meazza. Sarebbe estremamente importante per Pioli poter tornare a contare sul suo portiere di fiducia e sul talento grezzo del belga.