Calciomercato Milan, rinnovo a sorpresa: offerta dopo il Mondiale

Da una sicura partenza a parametro zero a un possibile rinnovo: dalla Spagna giungono news su un giocatore accostato spesso al Milan.

Salvo sorprese, il club rossonero nella prossima estate prenderà un nuovo esterno destro offensivo. A causa del budget limitato nell’ultimo calciomercato non è stato possibile dare subito un rinforzo a Stefano Pioli, però nel 2023 sarà diverso.

Da tempo circolano nomi importanti. Quello più ricorrente è Hakim Ziyech, fuori dai piani del Chelsea e desideroso di essere al centro di un nuovo progetto. Il 29enne marocchino ha esperienza e qualità che farebbero molto comodo al Milan. Da capire se ci saranno le condizioni per fare questa operazione.

Un altro profili che piace molto a Paolo Maldini è Marco Asensio, in scadenza di contratto a giugno 2023. Un affare molto complicato, considerando lo stipendio elevato del maiorchino e anche quella che può essere la richiesta dell’agente Jorge Mendes in termini di commissione.

Calciomercato Milan, svolta Asensio: può cambiare tutto

Il Real Madrid avrebbe voluto vendere Asensio la scorsa estate, ma chiedeva non meno di 40 milioni di euro e la cessione non si è concretizzata. Il giocatore è rimasto con la voglia di convincere Carlo Ancelotti a dargli spazio nonostante la sua situazione contrattuale. Ma finora ne ha ottenuto poco: 114 minuti in campo spalmati su 10 presenze tra Liga e Champions League. Pur con un minutaggio limitatissimo, ha comunque trovato la via del gol due volte.

Secondo quanto riportato da Sport.es, il Real Madrid non gli ha chiuso completamente le porte e proverà a fargli un’offerta per rinnovare il contratto. Tuttavia, è probabile che i blancos non siano disposti ad aumentargli granché l’attuale stipendio.

Ancelotti recentemente si è così espresso: “Dopo il Mondiale parleremo della sua posizione contrattuale”. Un segnale chiaro dell’ipotesi che Asensio possa rimanere nella sua attuale squadra, se le parti troveranno un accordo.