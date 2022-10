Dest, che giocata in allenamento: doppio dribbling e assist – VIDEO

Stupefacente il video di Sergino Dest in allenamento. Il rossonero ha voglia di riscatto e di stupire mister Pioli. Godiamoci insieme le magie dell’americano…

Il suo arrivo a Milanello era stato accolto con gioia da tutti i tifosi. Del resto quando un ex Ajax e Barcellona arriva in rossonero non si possono che avere alte aspettative! Purtroppo però l’avvio di stagione di Sergino Dest al Milan non è stato dei migliori. Le sue prestazioni, pochissime sin qui, non sono state all’altezza. La sua apparizione da titolare nel match d’andata contro il Chelsea rappresenta la peggiore prova personale.

Gli stessi tifosi sono rimasti molto delusi, ma è anche vero che serve ben altro e ben di più per giudicare in toto le qualità di un giocatore. Sergino conta sino ad adesso sei presenze in rossonero, per un complessivo di 250′ minuti giocati. La sensazione è che ci vorrà un pò più di pazienza, per dargli modo di ambientarsi e sperimentare al meglio le sue qualità in Serie A e in generale con i compagni rossoneri.

Intanto, lui ci sta provando già da adesso a stupire e a conquistare la fiducia di Stefano Pioli. Da qualche ora gira sui social un video strabiliante in cui Sergino Dest fa magie in allenamento. Doppio dribbling a due rivali nella consueta partitella e assist perfetto al compagno per il gol. E’ indubbio che l’americano sia un calciatore di talento, bisogna probabilmente aspettare e dargli modo. Con Alessandro Florenzi e Davide Calabria out per infortunio, Sergino avrà indubbiamente qualche altra chance per dimostrare di che pasta è fatto.

In allenamento ha già cominciato. Di seguito il video in questione: