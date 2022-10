ML – Milanello, novità su De Ketelaere: Pioli può esultare

Novità da Milanello per quanto riguarda De Ketelaere: aggiornamenti incoraggianti in vista di Milan-Monza.

Ieri il mondo rossonero è rimasto un po’ scosso dal nuovo infortunio di Mike Maignan, però Stefano Pioli deve guardare avanti. Il prossimo impegno è quello di sabato a San Siro contro il Monza, avversario da non sottovalutare ma da sconfiggere assolutamente.

Il mister nel frattempo spera di recuperare al meglio altri giocatori che finora hanno avuto dei problemi fisici. Tra questi c’è Charles De Ketelaere, che stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it stamattina è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. Sarà convocato per la sfida di Serie A contro il Monza.

Una notizia decisamente positiva, considerando anche il calendario fitto di impegni fino alla sosta per il Mondiale. Il recupero del fantasista belga è molto importante. Si tratta di un calciatore che ha bisogno di giocare per dimostrare il suo vero valore. Il Milan ha investito 35 milioni di euro (bonus compresi) per comprarlo e c’è più di qualcuno che ha dei dubbi su di lui.

Pioli e la dirigenza credono ciecamente in De Ketelaere, al quale va dato del tempo per tirare fuori tutto il suo potenziale. Con tutti i giovani serve pazienza, ma in Italia non impariamo mai questa lezione…