Niente Juve e Inter: il Milan lo scippa alla Lazio

Ritorna il nome del centrocampista della Lazio, che piace a tutti ma che potrebbe sbarcare a Milano. Ecco di chi si tratta: ritorno di fiamma per il giocatore

La testa è chiaramente al campo. Sono troppo importanti le prossime partite per farsi distrarre da altro. Sabato si tornerà a giocare a San Siro, contro il Monza. Un match da vincere per approfittare degli incroci al vertice tra Roma-Napoli e Atalanta-Lazio.

Sui giornali si parla chiaramente di campo, con le attenzioni rivolte soprattutto allo stop di Mike Maignan ma c’è spazio per il calciomercato. Messa da parte, almeno per un giorno, la vicenda Rafael Leão, su La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, si torna su un vecchio pallino del Diavolo.

Milan, riecco Luis Alberto

Per il Milan ci sarebbe nuovamente l’ipotesi Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo non è certamente uno dei maggiori protagonisti della Lazio di Maurizio Sarri e la scorsa estate avrebbe voluto dire addio alla Capitale.

Luis Alberto ha voglia di cambiare aria. E’ stato ad un passo dal ritorno in Spagna, al Siviglia. Accordo praticamente raggiunto, per un prestito da 3-4 milioni di euro, con obbligo a 17 milioni. La necessità di investire su un difensore non ha permesso di chiudere l’affare.

Il centrocampista era stato cercato dal Milan nel 2021 quando bisognava sostituire Hakan Calhanoglu. Non è da escludere che i rossoneri ci riprovino. Difficile, invece, che lo facciano Inter e Juventus: i nerazzurri – come si legge – sono coperti, avendo proprio il turco e Mkhitaryan. Inzaghi lo apprezza molto ma nel ruolo è coperto. I bianconeri, invece, hanno voglia di investire su un altro calciatore della Lazio, Milinkovic-Savic.

Oltre al Milan, attenzione alle squadre spagnole, che non hanno mai perso di vista Luis Alberto. Il contratto del giocatore è ancora lungo, scadenza 30 giugno 2025, ma la voglia di fare le valigie continua ad essere tanta.