Calciomercato Milan, ancora il PSG: non solo Leao, i tifosi tremano

Dalla Francia arriva la notizia che mette paura ai sostenitori rossoneri: i parigini hanno messo nel mirino un altro milanista

Le ultime notizie che arrivano dalla Francia mettono nuovamente in allerta i tifosi del Milan per quanto riguarda il mercato. La dirigenza rossonera sa che sono tanti i gioielli che fanno gola ai top club e sono al lavoro per bloccarli.

Nelle scorse settimane si è parlato molto del possibili assalto del Psg a Rafa Leao, dopo i tanti discorsi sul possibile addio di Mbappe. Ora il talento francese ha smentito quelle voci e la situazione sul rossonero appare quindi più calma. Ciò nonostante sembra che il ds del Psg, Luis Campos, stia guardando ancora in casa Milan per rinforzare la squadra.

Secondo quanto riferito da Le10Sport, il club parigino ha bisogno di rinforzare il proprio reparto difensivo e come alternativa all’interista Skriniar avrebbe messo nel mirino il rossonero Pierre Kalulu. Il quotidiano francese spiega che lo slovacco dei nerazzurri resta il primo obiettivo per migliorare la linea difensiva di Galtier, ma in caso di mancato accordo con l’Inter c’è già questo piano B.

Mercato – PSG : Tout se met en place pour ce plan B de Campos https://t.co/mErcnq2sNE pic.twitter.com/tVs6wc7Y3C — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

Tante pretendenti per Kalulu, anche in Premier League

Come riportato nelle ultime settimane dai media, il giocatore piace molto anche in Premier League. Nonostante le 10Sport scriva che il suo futuro al Milan è incerto, il contratto di Kalulu con il Diavolo scade nel 2025 e sicuramente Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di privarsi dell’ex Lione.

Il classe 2000 rappresenta uno dei migliori affare fatti dal club rossonero negli ultimi anni. Il francese era arrivato per 300mila euro e ora ha un valore importantissimo, ma il punto è che al momento rappresenta un elemento chiave della squadra di Pioli, per qualità e duttilità.