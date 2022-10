Gazzetta – Maignan, sensazioni negative: “Lo ha confessato a persone vicine”

La Gazzetta dello Sport fa una clamorosa rivelazione su Mike Maignan. Ci sono sensazioni negative attorno al suo recupero..

Preoccupano le condizioni di Mike Maignan dopo il secondo infortunio rimediato allo stesso polpaccio. Il portierone francese era pronto a scendere in campo sabato pomeriggio contro il Monza, ma la ricaduta gli è stata fatale. In soldoni, Mike salterà tutte le partire con il Milan di qui ai Mondiali. Come dichiarato da Stefano Pioli oggi in conferenza stampa, il suo rientro è previsto per gennaio 2023.

Le parole del mister rossonero hanno però avuto bisogno di una precisazione. Il ritorno in campo nel nuovo anno di Maignan è esclusivamente riferito al club e quindi al Milan. Niente a che vedere con la sua partecipazione ai Mondiali con la Francia. Infatti, è possibile che per metà novembre Maignan riesca a smaltire il problema al polpaccio e partire per il Qatar con Les Blues.

Attenzione, però, perché c’è un certo velo di pessimismo su tale possibilità. La rivelazione de La Gazzetta dello Sport ha scatenato gli allarmismi.

Maignan, una confessione amara

La Gazzetta dello Sport ha posto innanzitutto dei dubbi sulla particolare dichiarazione odierna di Stefano Pioli. Un primo indizio, secondo la rosea, dell’impossibilità per Maignan di partecipare ai Mondiali. Il tecnico ha infatti dichiarato in conferenza stampa che Maignan sarà indisponibile “almeno fino a gennaio“. L’attenzione ricade inevitabilmente su quel'”almeno“, che rende implicito il fatto che il portiere francese sarà fuori causa in questi ultimi due mesi e mezzo dell’anno.

Come accennato, il Milan e l’entourage del francese hanno precisato che la frase di Pioli si riferisse esclusivamente alla sua attività col Milan, ma l’indiscrezione de La Gazzetta fomenta in maniera netta i dubbi. Difatti, la rosea ha riferito che c’è un secondo indizio che fa pensare che Maignan non partecipi ai Mondiali. “Mike stesso avrebbe confessato a persone a lui vicine di non essere certo di poter volare in Qatar” ha scritto la Gazzetta.

Una rivelazione che non fa ben pensare, ma siamo pur sempre nel campo delle indiscrezioni. Non ci resta che sperare e attendere che i giorni passino. Saranno le condizioni di Mike Maignan a parlare per lui.