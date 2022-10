Leao calvo su Fifa 23, cosa è successo: non è un errore

Simpatico retroscena riguardante FIFA 23: nel famoso videogioco Rafael Leao è irriconoscibile! I tifosi si sono scatenati sui social a commentare il fatto.

FIFA 23 è sicuramente uno dei videogiochi, se non il videogioco, più celebre e utilizzato al mondo. Milioni e milioni di ragazzi , dai più giovani ai meno giovani, passano diverso tempo col joypad tra le mani a telecomandare i propri idoli. Ogni anno si aspetta con impazienza l’uscita della nuova versione per apprezzarne migliorie e nuove tecnologie, e per immergersi in quel mondo che sembra di volta in volta sempre più reale.

Lo stesso non si può dire però del personaggio di Rafael Leao nell’ultima versione del videogioco. Difatti, si è scatenata una grossa polemica perché in FIFA 23 il portoghese ha una grafica personale completamente diversa dalla realtà. Rafa appare infatti privo di capelli e anche i lineamenti del suo viso sono completamente diversi. Insomma, il Leao di FIFA 23 non si avvicina minimamente alla suo vero volto.

Anche il colore della sua pelle è diverso. Ovviamente, gli appassionati di FIFA si sono accorti dello strano fatto, e sui social è impazzata la critica ma anche l’ironia. Diversi utenti hanno addirittura detto che Leao in FIFA 23 sembra Romelo Lukaku. Commenti tutti da ridere! Ma la questione non è così complicata. C’è una spiegazione abbastanza semplice al fatto.

Difatti, si tratterebbe di “un placeholder al posto della scansione facciale vera e propria. Ciò significa che Leao avrà il suo vero volto entro una settimana o giù di lì”. Nessun allarmismo dunque, sarà solo una questione di tempo e tutti gli utenti potranno telecomandare presto la versione più simile di Rafael Leao! Anche il portoghese si è accorto della sua strana identità su FIFA 23, ma ha ironizzato l’accaduto sui social!