Milan, brusca frenata: il fantasista non si muove, parla il presidente

Arriva una notizia non così esaltante per il mercato del Milan, con i rossoneri che per gennaio speravano nel colpaccio dalla Spagna.

Il Milan a gennaio farà sicuramente qualcosa. L’idea dei dirigenti è quella di inserire, ove possibile, un rinforzo per poter evitare emergenze o situazioni di panchina corta, come accaduto di recente visti i tanti infortuni.

Uno dei ruoli che il Milan pensa di rinforzare è la trequarti. Numericamente un reparto completo, ma manca forse l’esperienza di un fantasista di livello internazionale, anche in attesa che De Ketelaere sbocci definitivamente.

In tal senso i rossoneri hanno sondato di recente il terreno per Rodrigo De Paul, un vecchio obiettivo che nelle ultime settimane ha vissuto delle ruggini con l’Atletico Madrid.

De Paul non gioca nell’Atletico, ma il patron Cerezo lo blinda

In pratica De Paul è stato recentemente snobbato da Diego Simeone, forse poco contento del suo apporto. Esclusioni mal digerite dall’ex Udinese, soprattutto con il Mondiale 2022 alle porte.

Il Milan, così come la Juventus, hanno dunque cominciato a sfregarsi le mani, con l’idea di convincere De Paul già a gennaio a tornare in Serie A. Ma ieri in tarda serata è arrivata la brusca frenata a tali aspettative.

Il patron dell’Atletico, ovvero Enrique Cerezo, ha parlato così a Radio del Plata sul suo gioiello: “Non sappiamo niente su un addio di De Paul a gennaio. Chiedetelo a chi lo dice, perché evidentemente ne sa più di noi. Rodrigo è un buon giocatore, è dell’Atletico Madrid, siamo contenti di lui e non ci sono problemi. È stato qualche settimana senza giocare e non so perché: l’allenatore organizza la squadra e decide chi deve giocare”.

Parole che sembrano bloccare il trasferimento di De Paul, almeno nell’immediato. Ma se la situazione tra l’argentino ed il club iberico dovesse continuare ad essere tesa, il Milan proverà a reinserirsi almeno per la prossima stagione.