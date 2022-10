Milan, colpo in Scozia: è un super talento di 17 anni

Il club rossonero guarda con interesse a un talento che gioca in Scozia: ma c’è tanta concorrenza da dover fronteggiare per assicurarselo.

Gli osservatori del Milan sono molto attenti ai giovani promettenti e il capo-scout Geoffrey Moncada è in contatto costante con Paolo Maldini e Frederic Massara. C’è grande confronto sui giocatori sui quali scegliere di puntare per il futuro.

Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, tra i talenti messi nel mirino dal club rossonero c’è anche Rocco Vata. Il fantasista classe 2005 milita nel Celtic Glasgow, al quale è legato con un contratto che scade a giugno 2024. Nato in Scozia e con origi albanesi, difende però la maglia della nazionale dell’Irlanda (lì è nata sua madre).

Il giocatore sta mettendo in mostra anche nella Youth League, dove è andato in gol contro il Lipsia nell’unica vittoria della formazione giovanile del Celtic. Non ha ancora debuttato in Prima Squadra, anche se l’allenatore Ante Postecoglu lo sta comunque tenendo d’occhio.

Calciomercato Milan, concorrenza per Rocco Vata del Celtic

Non c’è solamente il Milan in corsa per Vata. Anche la Juventus sta seguendo il ragazzo con grande attenzione. E alla lista vanno aggiunge pure Roma, Arsenal e Manchester City. Rischia di scatenarsi una sorta di asta.

Ora la valutazione del cartellino è sui 2 milioni di euro, ma Tuttomercatoweb spiega che il Celtic non ha alcuna intenzione di cederlo. Chiaramente per il club di Glasgow è importante riuscire a fargli firmare un rinnovo, perché con un contratto che scade nel giugno 2024 la cessione diventerà inevitabile altrimenti.