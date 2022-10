ML – Milan-Monza, Galliani: “E’ la mia vita che mi scorre davanti” – VIDEO

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di MilanLive.it. Focus ovviamente sulla partita Milan-Monza di domani pomeriggio. Il condor si è detto emozionato!

Domani pomeriggio alle ore 18.00 andrà in scena una sfida dalle mille emozioni. Milan-Monza sarà una partita da “quasi amici”, dato che oggi è Silvio Berlusconi il Presidente dei brianzoli, lo stesso che è stato al comando del club rossonero per circa trent’anni. Il suo braccio destro è ovviamente rimasto Adriano Galliani, quello che al Milan ha fatto la storia insieme a Berlusconi, portandolo sul tetto del mondo.

Lo stesso Galliani ha parlato ai microfoni di MilanLive.it quest’oggi. Parole piene di emozioni quelle dell’AD in vista della gara di domani. “Proverò emozioni infinite. E’ come se la mia vita mi scorresse davanti. Non so come finisce la partita, giuro che non lo so” ha dichiarato il dirigente Adriano. Di seguito il video completo dell’intervista: