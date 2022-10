“Questo è il nostro obiettivo”: Gazidis non ha dubbi, i tifosi del Milan sognano

Le parole di Ivan Gazidis nell’ultima intervista rilasciata fanno sognare i tifosi rossoneri, visti gli obiettivi dichiarati dall’A.D.

Ennesimo riconoscimento per il Milan. Ieri la squadra rossonera è stata premiata come ‘best team’ della stagione 2021-2022, durante i Gazzetta Sports Awards.

A ritirare il premio Ivan Gazidis, che è stato interpellato sul palco dell’evento per parlare del progetto Milan, una squadra che ha raggiunto un enorme obiettivo ma ancora non sazia di vittorie.

“Lo Scudetto è stato un lavoro di squadra, non solo sul lato sportivo ma anche fuori dal campo; abbiamo fatto un grande lavoro, importante per oggi e per il futuro del club. Dobbiamo avere l’ambizione di vincere ancora: siamo il Milan. Vogliamo sempre crescere, migliorare ogni giorno e vincere ancora; per i nostri tifosi è stata una grande gioia”.

Gazidis non pone limiti e parla anche dei nuovi obiettivi: “Vogliamo fare grandi cose in Champions League. Certamente l’obiettivo ora è di qualificarsi agli ottavi: è necessario vincere entrambe le partite che restano”.

Parole al miele per Stefano Pioli: “È una persona speciale. Ha i valori del club. È un allenatore con idee chiare, s’impegna per far crescere i giovani. Stefano è fondamentale per questo Milan e per la nostra crescita”.

Infine sulla grandezza di Zlatan Ibrahimovic: “Parliamo di una persona con un profilo pubblico molto forte, ma sotto questa maschera c’è una persona gentile, intelligente, che ha fatto crescere questa squadra e questi giocatori giovani”.