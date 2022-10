Bennacer recuperato, disponibile contro il Monza: la scelta di Pioli

Buone notizie per Stefano Pioli in vista di Milan-Monza. Il rossonero ha recuperato e sarà della partita, probabilmente da titolare!

La notizia odierna aveva frustrato la grande tifoseria rossonera. Parliamo dell’indisponibilità di Ismael Bennacer, che per un attacco febbrile avrebbe potuto saltare la sfida pomeridiana contro il Monza. Nello specifico, il mediano algerino non ha preso parte all’allenamento di rifinitura svolto nella giornata di ieri, appunto per delle condizioni di salute non al 100%.

Una febbre aveva fermato Ismael, e già oggi si ipotizzava la presenza in mediana della coppia tutta italiana Sandro Tonali-Tommaso Pobega. In realtà, arrivano notizie molto rassicuranti e portano un sorriso a tutto l’ambiente Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Bennacer è oggi guarito ed è quindi a disposizione di mister Pioli per la gara odierna contro il Monza.

Nessun allarme dunque, dato che l’algerino ha smaltito la febbre. Secondo il giornalista, il mediano ex Empoli partirà da titolare al fianco di Pobega oggi pomeriggio, come già aveva stabilito Pioli prima della malattia di Bennacer. Il suo impiego dal 1’ minuto insieme a Tommaso permetterebbe a Tonali di rifiatare e recuperare energie importanti in vista della Champions League.

Sandro non si è mai fermato a riposare sino a questo momento. Con il recupero e la presenza di Bennacer potrà finalmente farlo!