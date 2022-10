Milan, adesso si fa dura: tripla minaccia dall’Inghilterra

Altra pretendente importante per il calciatore del Milan. Il portoghese sembra decisamente nelle mire dei top club internazionali.

Se c’è un calciatore del Milan che alimenta le fantasie odierne degli altri club, questi è certamente Rafael Leao. Il portoghese è il vero top-player della squadra di Pioli.

Gol, assist, giocate in velocità e tecnica da vendere. Lo scorso anno, quello dello Scudetto, Leao ha letteralmente fatto il salto di qualità che ci si aspettava.

Il Milan però sa bene che tutta questa fama ha un prezzo. Il rinnovo contrattuale è in bilico e la scadenza a giugno 2024 sempre più vicina, il tutto reso più difficile dalle tentazioni estere.

Il Liverpool fa sul serio: Leao come alternativa a Luis Diaz

L’ultima concorrente nella corsa a Leao è un altro top club inglese. Il Liverpool di Jurgen Klopp si sarebbe inserito tra le pretendenti del classe 1999.

L’attaccante lusitano, già sondato da Chelsea, Psg e Manchester City, piace molto anche ai Reds. Lo annuncia il portale spagnolo Marca, che ammette come Jorge Mendes potrebbe incontrare a breve la società inglese per parlare proprio di Leao.

L’intenzione di Klopp sarebbe quella di prendere un vero e proprio sostituto di Mané, partito in estate per andare al Bayern Monaco. Chi meglio di Leao, un attaccante esterno di sinistra che sa fare gol e risultare incisivo in quasi tutte le azioni da gol.

Leao sarebbe la giusta alternativa a Luis Diaz, mentre potrebbe a quel punto essere sacrificato il giovane connazionale Fabio Carvalho, talento ex Fulham che piace anche al Milan stesso. I 150 milioni di clausola rescissoria sono la soluzione più facile, ma i problemi sul rinnovo di Leao potrebbero facilitare la trattativa.