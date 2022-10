Milan, cambio di formazione: ha la febbre

C’è il rischio di un nuovo stop per Milan-Monza: il giocatore non è al 100%, ha qualche linea di febbre che potrebbe fargli saltare il match di stasera

Stefano Pioli potrebbe cambiare formazione. Il tecnico del Milan, in vista del match di stasera contro il Monza, deve fare i conti con un possibile nuovo stop.

Niente allarmismi ma i rossoneri potrebbero perdere Ismael Bennacer. Come riporta Peppe Di Stefano di Sky Sport 24, il centrocampista, che avrebbe dovuto giocare titolare al fianco di Pobega, ha qualche linea di febbre.

In mattinata sono arrivate conferme in merito ad un Bennacer non al 100%. Le condizioni del giocatore verranno valutate nelle prossime ore e verrà così presa una decisione definitiva. E’ pronto a scendere in campo Sandro Tonali, che avrebbe dovuto riposare in vista di Zagabria.