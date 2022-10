Milan-Monza in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Milan-Monza in diretta live: risultato e cronaca in tempo reale della partita di Serie A

Benvenuti alla diretta testuale di Milan–Monza, la partita di Serie A valida per la 11^ giornata. Si gioca alle ore 18:00 in un San Siro ancora una volta tutto esaurito. I rossoneri sono terzi in classifica a meno tre dal Napoli: hanno l’occasione di vincere per mettere pressione agli azzurri, impegnati domani contro la Roma all’Olimpico.

17:00 – La diretta di Milan-Monza inizierà alle ore 18:00.

Milan-Monza, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Tomori, Kjaer, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

All.: Pioli.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho.

All.: Palladino.