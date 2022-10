Milan-Monza, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Milan-Monza si affrontano a San Siro per l’11.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita. Calcio di inizio alle 18

Dopo tanti match amichevoli disputati nelle scorse stagioni, Milan e Monza si affrontano per la prima volta in Serie A. Una partita che non può essere come tutte le altre per i tifosi rossoneri, i quali si ritroveranno per la prima volta contro, da avversari, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, protagonisti indiscussi nella storia del club.

Sul campo, tuttavia, ci sarà poco spazio per la nostalgia. I rossoneri inseguono la quarta vittoria consecutiva in attesa degli scontri diretti Roma-Napoli e Atalanta-Lazio che potrebbero permettere, in caso di esiti favorevole, di accorciare le distanze dalla vetta della classifica, distante tre punti.

Contro i brianzoli, Pioli dovrà rinunciare agli infortunati Maignan, Calabria, Saelemaekers e Florenzi, tutti in campo nuovamente nel 2023. Rientrano Kjaer (possibile titolare con Tomori) e De Ketelaere. Possibile turnover in attacco con Origi e Rebic possibili titolare al posto di Giroud e Leao, i quali potrebbero cominciare dalla panchina. Non ci sarà Bennacer fermato da qualche linea di febbre. Al suo posto Pobega. Possibile partenza da titolare per il rientrante Messias con Diaz che si sposta al centro del tridente a supporto del centravanti.

Milan-Monza, dove vedere il match di sabato 22 ottobre

C’è una doppia opzione per vedere Milan-Monza. Il match è un’esclusiva di Dazn con la diretta streaming disponibile, in abbonamento, tramite la app scaricabile su smart tv, smartphone, tablet e presente anche su altri device come Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e Tim Vision, Apple Tv e console di gioco come PlayStation e Xbox. Dazn è visibile anche sul pc tramite il sito omonimo. In telecronaca Stefano Borghi con Dario Marcolin.

Per chi ha sottoscritto l’opzione Zona Dazn, la partita sarà visibile in diretta tv anche su Sky al canale 214 del decoder. Al termine del match, highlights subito disponibili su Sky Calcio l’Originale o nelle varie edizioni serali di SkySport 24.

Il Milan disputerà altre due partite a fine ottobre. Mercoledì 26 ottobre, sfida decisiva di Champions League con la Dinamo Zagabria in diretta su Sky Sport. Domenica prossima, alle 20.45, trasferta contro il Torino in esclusiva su Dazn e in alternativa su Zona Dazn.