Tatarusanu risponde alle critiche: “Ho anche fatto un assist”

Tatarusanu contento della sua prestazione in Milan-Monza: ha anche sottolineato che un gol è nato da un suo passaggio.

Mike Maignan ha subito un nuovo infortunio e per il resto delle partite del 2022 è Ciprian Tatarusanu a continuare a difendere la porta del Milan. Stasera contro il Monza a San Siro ha compiuto alcuni interventi importanti, anche se su gol subito sulla punizione calciata bene da Ranocchia non è apparso perfetto.

Il portiere rumeno nel post-partita ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Nel calcio ci sono sempre lati positivi e negativi, però è importante dare delle risposte sul campo. Oggi ho fatto vedere quello che posso fare”.

Tatarusanu ha fatto il passaggio a Brahim Diaz e lo rivendica: “È fatto il primo assist che faccio nella mia carriera… Sono ancora più felice, perché con questo passaggio abbiamo sbloccato la partita e poi abbiamo ottenuto una vittoria importante”.

Infine all’ex di Fiorentina, Nantes e Lione viene domandato del rapporto con Maignan: “Abbiamo un buon rapporto tra noi portieri. Mi dispiace per Mike, era in grande forma. La cosa più difficile per un atleta è quella di non poter fare il suo mestiere”. Adesso concentrazione sul match di Champions League contro al Dinamo Zagabria.