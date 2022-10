Un rimpianto per il Milan: 100 milioni in fumo

Presto il giocatore potrà valere più di 100 milioni. Giocatore che il Milan ha seguito ma sul quale non ha deciso di affondare

Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore del momento. Il georgiano ha conquistato Napoli, con le sue giocate. Gol e assist decisivi fin da subito, che stanno facendo la differenza. Sono 7 i centri e 8 passaggi vincenti, in quattordici match, tra Serie A e Champions League.

Kvaratskhelia sta prendendo per mano la squadra di Luciano Spalletti. Tutto il mondo calcistico, ormai, ha notato il giovane georgiano. Si inizia a parlare di interessamenti importanti, dei club più grandi e in questi giorni è stato costantemente paragonato a Rafael Leao.

Paragone che fa sorridere il mondo rossonero ma per molti, Kvaratskhelia è già più forte del portoghese. Difficile essere d’accordo con questa idea, soprattutto perché è troppo poco il tempo in cui il georgiano si è messo in mostra.

Kvaratskhelia, un rimpianto per molti

Il Napoli e tutti gli amanti del calcio si godono dunque il classe 2001, destinato a crescere ancora tanto. Per Aurelio De Laurentiis è stato un vero e proprio affare. Acquistato per una decina di milioni, ora il valore di Kvara è schizzato alle stelle. Non è così assurdo pensare che a breve, il numero uno degli azzurri possa chiedere più di 100 milioni per il suo gioiello.

Un grosso affare, come detto, per il Napoli e un grande rimpianto per molte squadre, che lo avevano seguito da vicino. Il Mattino scrive di Udinese, Lazio e Chelsea.

Si fa riferimento, inoltre, anche al Milan. Non una notizia. L’interesse del Diavolo per Kvara è noto da anni. Il giornale aggiunge che a segnalarlo ai rossoneri era stato Kaladze. Un’indicazione che il Milan, non decise di seguire anche perché in quel ruolo, oggi, gioca il miglior interprete possibile, Rafael Leao.