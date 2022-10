Calciomercato Milan, cifra monstre: sono disposti a tutto per averlo

La stampa spagnola parla di una cifra altissima per il calciatore, qualora si volesse fare un tentativo prossimamente per lui.

Il mercato nel 2023 promette botti e cambi di rotta improvvisi. Sia nella sessione invernale a gennaio, che arriverà subito dopo il Mondiale, sia in quella estiva a fine stagione.

Il Milan in tal senso ha due obiettivi: non snaturare la propria rosa cedendo i pezzi pregiati e cercare di arricchirla, sempre mantenendo solidi i propri scopi, ovvero il bilancio in attivo e l’età giovane della squadra.

C’è però un calciatore del Milan che sembrerebbe finito nel mirino dei top-club. No, non parliamo di Rafael Leao, che certamente ha tanti estimatori. Bensì di un altro giovane talento che in rossonero è letteralmente esploso.

Kalulu, pressing da Parigi: il Milan fa il prezzo

La novità delle ultime giornate è che Pierre Kalulu sarebbe finito nel mirino del PSG. Il forte e duttile difensore francese ha conquistato diversi estimatori, che lo considerano ormai un centrale di tutto rispetto.

I parigini, da qualche giorno, sembrano sulle tracce di Kalulu. Un talento che il Milan però non vuole lasciarsi sfuggire, visto che i rossoneri hanno scommesso e puntato forte sulle sue qualità, grazie all’intuizione a costo zero di Geoffrey Moncada.

Secondo la stampa spagnola, in particolare il portale Todofichajes.com, il Milan avrebbe stabilito una cifra per il prezioso cartellino di Kalulu. Serviranno almeno 60 milioni di euro per strappare il classe 2000 dalla rosa di Stefano Pioli.

Una cifra monstre, tenendo conto che il Milan lo ha ingaggiato a costo zero nel 2020. Kalulu porterebbe una plusvalenza clamorosa in casa rossonera, ma l’intenzione al momento è quella di evitare cessioni dolorose. A meno che il PSG non faccia follie per il buon Pierre.