ML – Milan, infortuni Brahim Diaz e Dest: escluse lesioni

Notizie positive da Milanello sugli infortuni di Brahim Diaz e Dest

Una bella vittoria per il Milan contro il Monza. Ma purtroppo per Stefano Pioli non sono arrivati solo sorrisi.

Brahim Diaz, autore di una splendida doppietta, è stato costretto ad uscire per una contrattua al gluteo sinistro. Anche Sergino Dest è uscito a fine primo tempo per un affaticamento.

Ma per fortuna ci sono buone notizie.

Come raccolto da MilanLive.it, gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, né per Brahim Diaz e né per Dest.

Pioli valuterà domani insieme allo staff medico se convocarli o meno per la partita di martedì contro la Dinamo Zagabria di Champions League, una sfida da dentro o fuori per la competizione.

Brahim Diaz un po’ meglio di Dest: lo spagnolo ha più chance di essere convocato per il match in Croazia.