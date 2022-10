Theo Hernandez-Leao come Kessie-Calhanoglu: è successo ancora | VIDEO

E’ successo ancora. Ieri nel corso di Milan-Monza, abbiamo assistito ad una scena ammirata già in passato, con altri protagonisti

Non è passata inosservata l’esultanza di Theo Hernandez e Rafael Leão, in occasione del gol del 4 a 1. Ieri sera, a San Siro, è così tornato a funzionare l’asse mancino tra il campione francese e quello portoghese.

L’attaccante, subentrato nella ripresa, è riuscito a trovare la via della rete, sfruttando un assist perfetto dell’ex Real Madrid.

L’intesa tra i due calciatori è massima e per gli avversari continuano ad essere imprendibili. Ieri – come detto – si sono fatti notare anche per la particolare esultanza, che ha fatto impazzire i tifosi sui social. Theo Hernandez e Rafael Leão si sono ispirati ai protagonisti di Dragon Ball, Goku e Vegeta, mettendo in scena la loro fusione. Un gesto che i tifosi del Milan avevano già visto. In quella circostanza erano stati Chalanoglu e Kessie a farlo.

Theo and Leao pic.twitter.com/vHSratS4NF — Football Soccer Meme (@fsmofficialTW) October 22, 2022