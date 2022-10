Calendario Milan dalla 17^ alla 21^ giornata: date e orari

Ufficializzati dalla Lega Serie A le date e gli orari dei match del campionato italiano subito dopo la sosta invernale per i Mondiali.

Il campionato di Serie A mai come quest’anno si dividerà in due tronconi. Il primo, quello in corso, fino a metà novembre. Mentre la seconda parte ricomincerà da gennaio.

Tutto per colpa dell’insolito Mondiale 2022 in Qatar, che si giocherà nei mesi autunnali. I campionati si fermeranno dunque fino alla sosta natalizia e riprenderanno col nuovo anno.

Oggi intanto la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle primissime giornate di campionato del 2023. Ovvero dal 17° al 21° turno della massima serie.

Milan, nel 2023 partenza col botto: subito tre scontri diretti

Il Milan inizierà il 2023 come ha cominciato il 2022. Ovvero sfidando a San Siro la Roma: un déjà-vu ufficializzato dal calendario quest’oggi, con lo scontro tra rossoneri e giallorossi programmato per domenica 8 gennaio alle ore 20:45.

Sabato 14 gennaio sfida in trasferta a Lecce, precisamente alle ore 18:00. Gara anticipata per la trasferta infrasettimanale in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa contro l’Inter.

Martedì 24 gennaio invece il Milan se la vedrà in trasferta, all’Olimpico contro la Lazio. Insolito turno con fischio d’inizio alle 20:45. Domenica 29 gennaio lunch match delle 12:30 contro il Sassuolo in casa, infine questo mini-ciclo si concluderà con il derby Inter-Milan, previsto per domenica 5 febbraio alle 20:45.