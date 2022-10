Inter, si tira fuori: “Lo scudetto non è più un obiettivo”

Le dichiarazioni del giocatore dell’Inter che stanno facendo discutere in merito alla possibilità di conquistare lo Scudetto. Ecco le sue parole

L’Inter si tira fuori dalla lotta Scudetto e lo fa attraverso le parole di uno dei suoi giocatori simbolo. Parole che stanno facendo discutere non poco.

Il giocatore in questione è Lautaro Martinez. L’attaccante di Simone Inzaghi ha parlato al termine del match contro la Fiorentina, che i nerazzurri hanno vinto solamente in pieno recupero. Una partita rocambolesca condizionata pesantemente da una direzione arbitrale non all’altezza.

Lotta Scudetto, parla Lautaro Martinez

Finito il match, l’argentino, protagonista con una doppietta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Parole – come detto – che stanno facendo discutere. “Abbiamo dovuto fare quattro gol per vincere avendone subito tre, sono tanti – afferma Martinez -. L’importante però era prendere punti perché ne abbiamo già persi tanti. Lo Scudetto è ancora un obiettivo? No, abbiamo perso troppi punti importanti. Pensiamo solo a recuperare”.

Oggi l’Inter è lontana dalla vetta otto punti. Il Napoli anche ieri non ha sbagliato e il Milan è lì a tre lunghezze. Le giornate giocate sono undici, non certo poche, ma è davvero presto per fare bilanci. Si aspetta la pausa per le nazionali per fare il punto della situazione