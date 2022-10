Milan, la strana preparazione della Dinamo: “Adesso ognuno di noi ce l’ha”

La Dinamo Zagabria sta preparando la partita di domani sera contro il Milan in una maniera molto particolare ed attenta.

Una sfida fondamentale quella di domani sera, sia per il Milan che per la Dinamo Zagabria. Le due squadre condividono il terzo posto nel girone di Champions League, con 4 punti ciascuno.

I rossoneri si ritroveranno contro una squadra giovane, combattiva, che quando gioca allo stadio Maksimir vanta la spinta feroce del proprio pubblico. Ne sa qualcosa il Chelsea, sconfitto alla prima giornata per 1-0.

Inoltre la Dinamo ha svolto una preparazione minuziosa ed attenta alla sfida di domani contro il Milan. Lo ha annunciato uno dei suoi migliori calciatori in conferenza stampa.

Orsic svela il segreto della Dinamo: preparazione a sorpresa

Poco fa ha parlato alla stampa Miroslav Orsic, veloce e letale attaccante della Dinamo Zagabria. Il croato ha risposto alle domande dei cronisti, parlando di come la sua squadra sia concentrata e pronta: “La partita di andata a Milano è stata difficile, ma abbiamo giocato bene. Negli ultimi giorni abbiamo studiato a fondo i nostri avversari in campo. Ognuno di noi ora ha una loro ‘foto’ con sé. Serve coraggio e attenzione, anche perché il Milan ha una squadra e giocatori fantastici. Ma ogni partita è diversa dall’altra”.

Orsic ammette come la Dinamo sia dunque stra-preparata per questa partita, avendo studiato a fondo i singoli e le giocate della formazione di Stefano Pioli. Fotografie mentali di ciò che è accaduto a San Siro, una strategia minuziosa che il Milan dovrà fronteggiare nello stesso modo, se non addirittura meglio.