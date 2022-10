Milan, l’annuncio di Pioli: succederà domani mattina

Pioli alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan ha parlato di un possibile risvolto di formazione, che verrà deciso solo domani.

Giornata di vigilia per il Milan, che stamattina è volato a Zagabria per la gara di Champions League di domani. Alle ore 21 in punto duello con la Dinamo in trasferta.

Ancora qualche dubbio di formazione per i rossoneri. Stefano Pioli, poco prima della conferenza stampa pre-partita, ha parlato a Sky Sport proprio delle scelte finali per domani.

Il cruccio riguarda Brahim Diaz. Il fantasista, che sta vivendo un momento magico in campionato, soffre di un lieve affaticamento: “Brahim sta meglio, domattina faremo un provino prepartita in albergo, speriamo sia della partita” – ha ammesso Pioli per spiegare le condizioni dello spagnolo.

Pioli ha elogiato anche il croato Rebic: “E’ un grande giocatore. Sta bene. I grandi giocatori come lui sono ideali per certe partite. Chiaro che dobbiamo giocare da squadra ma le qualità dei singoli possono essere determinanti”.