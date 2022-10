Milan, sorpresa possibile: tempi di recupero ridotti, può farcela

Nelle ultime settimane il Milan ha perso pezzi per strada vedendo molti giocatori infortunarsi durante le partite in stagione. Questa mattina stanno filtrando notizie positive: potrebbe recuperare prima del previsto.

Il Milan come la Francia è in emergenza: Stefano Pioli e Didier Deschamps hanno perso molti dei loro elementi più validi. Il francese si troverà a fare a meno di Paul Pogba, N’Golo Kanté così come Boubacar Kamara. E altri casi spinosi sono stati aggiunti alla lista. Un elemento del Milan, e della Nazionale francese, che si era infortunato proprio in quest’ultima settimana, era stato dato tra i non convocati per il Mondiale in Qatar: ma questa mattina sono arrivate buone notizie. I tempi di recupero si sono ridotti.

Maignan-Mondiale: c’è ancora speranza

Sembrava ormai essere pronto a difendere i pali della porta del Milan e della nazionale francese, ma Mike Maignan si è dovuto fermare nuovamente per un altro infortunio. Fino a ieri si pensava che il problema accusato al soleo del polpaccio sinistro, avrebbe potuto costargli anche la sua presenza al Mondiale in Qatar. Ma a quanto pare potrebbe non essere così.

Stando a quanto scritto quest’oggi dal quotidiano francese, L’Equipe, Deschamps non esclude che Mike Maignan possa recuperare in tempo per i Mondiali in Qatar. Dopo essersi infortunato nuovamente, il portiere era stato dato per escluso dalla lista dei convocati della Francia. Tuttavia, sembra che i tempi di recupero di Magic Mike si siano ridotti a quattro settimane. Il portiere rossonero ha deciso di farsi curare direttamente a Clairefontaine, per tentare di velocizzare la ripresa. Vedremo se riuscirà a recuperare in tempo.