ML – Infortuni Dest e Brahim Diaz: le ultime notizie da Milanello

Aggiornamenti dall’allenamento di rifinitura del Milan a Milanello: erano attese importanti novità riguardanti Brahim Diaz e Sergino Dest.

Messa da parte l’importante vittoria in Serie A conto il Monza, il Milan si rituffa sulla Champions League. Domani sera c’è una sfida decisiva contro la Dinamo Zagabria in Croazia. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a vincere per poter ambire alla qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Stamattina a Milanello si è svolto l’allenamento di rifinitura e c’era curiosità di conoscere le condizioni fisiche di alcuni giocatori. Sabato a San Siro ci sono stati gli infortuni muscolari di Sergino Dest e Brahim Diaz, entrambi hanno dovuto lasciare il campo e c’era grande incertezza sulla loro presenza per il match a Zagabria.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, Dest e Diaz stamattina non hanno preso parte alla seduta di allenamento con i compagni. Ambedue hanno svolto del lavoro personalizzato in palestra. Verrà deciso dopo l’allenamento se portarli comunque a Zagabria; per il numero 10 rossonero sembrano esserci più chance rispetto al compagno. Chi non ci sarà sicuramente è lo squalificato Fikayo Tomori.

Certamente per mister Pioli si tratterebbe di altre due assenze di peso. Il terzino ex Ajax era una soluzione in più sulla fascia destra e con la sua propensione offensiva rappresenta un’arma da potersi giocare. Invece il fantasista spagnolo ha fatto una bella doppietta contro il Monza e dunque sarebbe arrivato molto galvanizzato all’impegno di Champions League.