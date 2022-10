Champions League, classifica girone Milan aggiornata: c’è una novità

Vediamo come cambia la classifica del girone E dopo Salisburgo-Chelsea e Dinamo Zagabria-Milan: qualcosa è cambiato.

Dopo le due sconfitte contro il Chelsea, il Milan era chiamato a tornare alla vittoria in Champions League. La squadra di Stefano Pioli non ha fallito e in casa della Dinamo Zagabria ha conquistato una vittoria ampia. Il risultato finale allo stadio Maksimir è stato di 4-0.

Il successo ottenuto in Croazia permette ai rossoneri di salire a quota 7 punti e di prendersi il secondo posto della classifica del girone E. Nella partita giocata a Salisburgo, il Chelsea ha vinto per 2-1 e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale. Invece, il Diavolo deve fare un ultimo sforzo per raggiungere il suo obiettivo.

Mercoledì prossimo a San Siro ci sarà il Salisburgo da affrontare e al Milan basta fare un punto per qualificarsi al prossimo turno della Champions League. Con un pareggio, i ragazzi di Pioli sono sicuri di andare avanti nella competizione. Se si vincesse, sarebbe ancora meglio, ovviamente. Invece, una sconfitta provocherebbe l’eliminazione. Non bisogna sbagliare a Milano, la chance è ghiotta per raggiungere un altro prestigioso traguardo.

Champions League 2022/2023, Girone E: la classifica aggiornata