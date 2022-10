Dinamo Zagabria-Milan in diretta, risultato in tempo reale: ha segnato Gabbia!

Dinamo Zagabria Milan: diretta live e risultato in tempo reale, gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di Champions League

Benvenuti alla diretta testuale di Dinamo Zagabria Milan, match valido per la 5^ giornata di Champions League. Si gioca allo Stadion Maksimir. I rossoneri non possono sbagliare: per avere chance di passare il turno devono per forza vincere e portare a casa i tre punti.

39′ – GOOOOOOOOOL! Matteo Gabbia batte il portiere avversario di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione,

31′ – Pericoloso colpo di testa di Giroud, bella parata del portiere.

27′ – Occasione enorme per Rebic che tarda il tiro e alla fine spreca tutto.

10′ – Milan vicino al gol: Kjaer calcia a botta sicura di sinistro, il difensore salva quasi sulla linea.

8′ – Bella iniziativa di De Ketelaere: Giroud prova a girarla in porta ma è fuorigioco.

1′ – Si comincia!

La diretta testuale della partita inizerà alle ore 21:00.

Dinamo Zagabria Milan, le formazioni ufficiali

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petković.

All.: Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Gabbia, Hernández; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, leao; Giroud.

All.: Pioli.

Arbitro: Szymon Marciniak