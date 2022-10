Dinamo Zagabria-Milan: streaming e diretta tv, dove vedere il match di Champions

Il Milan affronta la Dinamo Zagabria in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Le indicazioni su dove vederlo in streaming e in diretta tv dalle ore 21

Ventidue anni sono trascorsi dall’ultima sfida tra Dinamo Zagabria e Milan al Maksimir. Nell’agosto del 2000 le due compagini si giocavano la qualificazione alla fase a gironi di Champions nel ritorno del preliminare, oggi, una buona parte delle chance di passaggio agli ottavi di finale.

Girone E intricatissimo. C’è il Chelsea al comando con 7 punti, seguito dal Salisburgo a 6 e da Milan e Dinamo a 4, una situazione di grande equilibrio che pone le quattro contendenti ancora in lizza per la qualificazione agli ottavi e la “retrocessione” in Europa League.

A Zagabria, il Milan si presenta senza i lungodegenti Maignan, Saelemaekers, Florenzi e Calabria cui si aggiunge lo squalificato Tomori. Quest’ultimo sarà sostituito in difesa da Kjaer al quale si affiancherà Gabbia con Kalulu ancora a destra. In avanti, Rebic a destra con ballottaggio tra Krunic e De Ketelaere per il ruolo di trequartista con Leao e Giroud, quest’ultimo preferito a Origi dal primo minuto.

Dinamo Zagabria-Milan, dove vedere il match

Dinamo Zagabria-Milan sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con calcio d’inizio alle 21. Non ci sarà la diretta televisiva in chiaro in quanto su Canale 5 sarà trasmessa come sfida del martedì di Champions, l’altro match decisivo tra Benfica e Juventus.

Al termine di quest’ultima, sempre su Canale 5, ampia sintesi di Dinamo-Milan con interviste e approfondimenti in studio. Su Sky ci sarà la diretta di tutte le partite della serata (Juve compresa) con l’opzione diretta Gol. Al termine, Champions League Show con Anna Billò e i suoi ospiti. Gol e highlights disponibili nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24.

Due le opzioni, entrambe in abbonamento, per vedere Dinamo-Milan in streaming. La prima è quella di SkyGo per gli abbonati a Sky, l’altra è rappresentata da Mediaset Infinity. Sia su SkyGo che su Infinity sono visibili, in streaming, anche tutte le altre partite della serata