Milan, è la quarta volta nella storia: non succedeva dal 2005

Grande vittoria del Milan in Champions League, con un risultato netto e meritato: ecco da quanto tempo non succedeva.

Un poker che lancia il Milan verso gli ottavi di Champions League. La vittoria di questa sera a Zagabria è un gran segnale dei rossoneri, a cui manca ora il tassello finale contro il Salisburgo.

Il risultato è netto e clamoroso: 4-0 in trasferta, un poker che senza le parate di Livakovic sarebbe potuto trasformarsi in un punteggio ancora più ampio.

Come riferisce Opta Sports, è la quarta volta che il Milan nella propria storia in Champions League segna quattro reti in trasferta, trovando una vittoria così roboante.

L’ultima volta che accadde risale a ben 17 anni fa. Esattamente il 23 novembre 2005, quando nella fase a gironi di Champions il Milan si impose con il medesimo risultato odierno (0-4) sul campo dei turchi del Fenerbahce. In quell’occasione Andriy Shevchenko si esibì con un clamoroso quanto devastante poker tutto a firma dell’ucraino.

Da ricordare un 4-0 fuori casa nei gironi della Champions 2002-2003, quella che portò alla celebre vittoria in finale di Manchester. In quell’occasione la vittima sacrificale fu il Deportivo La Coruna, grazie alla tripletta di Inzaghi e la rete di Seedorf.