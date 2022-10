Milan, l’Arsenal lo cede: arriva in Serie A

L’Arsenal è pronto a privarsi del centrocampista, che tanto piace al Milan. Il giocatore sul tavolo di una trattativa per arrivare al super colpo

Per due sessioni di calciomercato, il suo nome ha alimentato i rumors legati al Milan. Il giocatore oggi è a Londra, dove veste la maglia dei Gunners.

Stiamo parlando di Sambi Lokonga, che il club rossonero ha provato ad acquistare prima del suo sbarco nel capoluogo inglese. La scorsa estate il giocatore belga è stato nuovamente accostato al Diavolo, senza però sviluppi particolari.

Ora, i Gunners appaiono pronti a privarsi del giovane giocatore, che solo tre giorni fa ha compiuto 23 anni. All’Arsenal non è certo una prima scelta. Lokonga ha raccolto dieci presenze, sei in Premier League e quattro in Europa League, per uno totale di 526 minuti.

Milan, Lokonga sacrificato per il super colpo

Dall’Inghilterra, come scritto, scrivono come l’Arsenal sia pronto a mettere sul mercato il giovane calciatore. Lokonga – secondo quanto riportato da ‘The Sun’ – sarebbe la pedina di scambio per convincere la Lazio di Claudio Lotito per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, che piace anche ai rossoneri, ha un contratto in scadenza nel 2024 e i Gunners avrebbero voglia di provarci.

Oltre al cartellino di Lokonga è pronto un assegno da circa 60 milioni di euro. Il belga, potrebbe, dunque, sbarcare in Serie A. Appare dunque evidente come il giocatore classe 1999 non rientri più nei piani dell’Arsenal, tanto da essere sacrificabile.