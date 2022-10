Milan, quanto vale la qualificazione agli ottavi di Champions: le cifre

Il calcolo dell’eventuale incasso dei rossoneri in caso di passaggio del turno nella competizione europea

Stasera il Milan affronta in trasferta la Dinamo Zagabria nella quinta giornata del girone di Champions League e si gioca una fetta importante della qualificazione agli ottavi di finale, che vorrebbe dire centrare il primo obiettivo della stagione.

I rossoneri hanno 4 punti in classifica, proprio come i croati, mentre Chelsea e Salisburgo sono davanti, rispettivamente con 7 e 6 punti. Passare il turno significherebbe migliorare il risultato dell’anno scorso e quindi fare un altro passo avanti per la squadra di Pioli, anche come prestigio, ma gli ottavi di Champions significano anche degli introiti molto importanti per la società. La Gazzetta dello Sport ha quindi calcolato i possibili guadagni del Diavolo in caso di passaggio del turno.

Non che il nuovo progetto con a capo Gerry Cardinale abbiamo bisogno di questi soldi o possa essere intaccato da una eventuale eliminazione in Europa, tuttavia andare avanti darebbe senza dubbio un ulteriore impulso a tutti i programmi di crescita. La stima dell’incasso della qualificazione oscilla tra i 15 e i 20 milioni. Al momento è però difficile essere più precisi a riguardo.

Gli incassi ottenuti finora dai rossoneri

Ci sono infatti tre elementi che concorrono a formare le cifre. Il bonus Uefa rimane invariato ed è di 9,6 milioni. Può variare invece la quota di market pool addizionale, anche se si tratta di uno scarto minimo (circa un milione). Va poi considerato il botteghino e il grande incasso della partita casalinga contro il Salisburgo, visto che quella contro il Chelsea è valsa ben 7 milioni al club rossonero.

Con la partecipazione sono già entrati una quarantina di milioni fra bonus iniziale, ranking storico e i due market pool. A tutto ciò vanno considerati poi i premi per i due risultati positivi finora ottenuti, che si avvicinano ai 4 milioni.