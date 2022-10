Milan, stasera un ‘nuovo’ acquisto: tifosi accontentati ed entusiasti

I tifosi non vedono l’ora di vedere all’opera il Milan. La novità più importante è rappresentata da Rebic sulla destra, un desiderio che può finalmente diventare reale

Un Ante Rebic nuovo di zecca. Stasera il croato torna a casa ed è pronto a scendere in campo in un ruolo diverso dal solito.

E’ stato Stefano Pioli, la scorsa stagione, a sostenere che il giocatore non ama spostarsi sulla destra ma contro la Dinamo Zagabria potrebbe arrivare la svolta.

Il mister rossonero appare intenzionato, nel match valevo per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, a far valere la propria idea, quella di far giocare sulla destra Ante Rebic. E’ la novità delle ultime ore. Una novità che trova conferme anche in mattinata.

Un attacco pesante con Leao, Giroud e Rebic. Un tridente forte che potrebbe essere supportato da Charles De Ketelaere. Pioli sembra intenzionato a puntare sul suo attacco. Una scelta quella del tridente che sorprende ma che allo stesso tempo trova l’appoggio dei tifosi.

L’idea di schierare Rebic, d’altronde, non è nuova. E’ stata sempre un’idea dei sostenitori, che non si sono mai fidati abbastanza di Saelemaekers e Messias. E’ evidente, che se stasera dovesse essere confermata la scelta del croato sulla destra, il Milan potrebbe trovarsi di fronte una svolta.

Milan, un vero ‘nuovo’ acquisto

Ante Rebic ha già dato segnali importanti in quel ruolo. Il gol di Sandro Tonali, contro il Verona, è arrivato su un suo assist dalla destra. Se stasera dovesse convincere potrebbe davvero esserci una svolta anche sul mercato. Il Milan è da anni che cerca un esterno di destra. Il croato sa sacrificarsi e giocare per i compagni. Tutti tifano per Rebic, chissà che il club rossonero stasera non si ritrovi con un ‘nuovo’ grande esterno destro.