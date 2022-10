Milan, un altro colpo dal Liverpool: arriva a zero

Il Milan potrebbe decidere di puntare su un calciatore che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno

L’ultimo grande colpo a parametro zero del Milan è arrivato dall’Inghilterra e più precisamente dal Liverpool.

Il calciomercato dei prossimi parametri zero va chiaramente attenzionato. L’ultima estate, i rossoneri hanno messo le mani su Divock Origi. La scorsa stagione era stato Olivier ad arrivare dalla Premier League anche se con un indennizzo di un paio di milioni di euro.

Il prossimo 30 giugno sono davvero tanti i calciatori interessanti che vedranno scadere il proprio contratti. Vi abbiamo parlato spesso della possibilità Diogo Dalot, che non ha ancora rinnovato con il Manchester United e che tanto bene ha fatto in rossonero.

Milan, un colpo a zero a centrocampo

Come detto le opportunità non mancano. Una può essere rappresentata da Naby Keita. Il centrocampista 27enne sta vivendo un momento complicato per via degli infortuni, che di fatto non gli hanno permesso di scendere in campo. In questa stagione ha giocato solamente cinque minuti in Community Shield contro il Manchester City, lo scorso 30 luglio.

Chiaramente servirà conoscere bene le sue condizioni prima di approfondire un discorso con il suo entourage. Keita, però, è un profilo che è sempre piaciuto al Milan. Attenzione ad altri club inglesi come il West Ham e il Newcastle ma soprattutto ad un possibile ritorno in Germania, dove piace al Borussia Dortmund