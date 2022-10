Arbitro e VAR di Torino-Milan: designazioni e precedenti

Scelta la squadra arbitrale per la 12.a giornata di Serie A, in particolare per il match tra Torino e Milan di domenica sera.

Poco fa l’AIA e la Lega Serie A hanno ufficializzato le designazioni arbitrali per la 12.a giornata di campionato, che si disputerà nel prossimo weekend.

Il match Torino-Milan, previsto per domenica 30 ottobre alle ore 20:45, sarà diretto dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. I guardalinee saranno Di Vuolo e Yokoshikawa, mentre il quarto uomo sarà Maresca.

Nella postazione VAR invece presente il sig. Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Precedenti ampiamente favorevoli per il Milan con Abisso

Numeri assolutamente positivi per il Milan negli incroci con l’arbitro Abisso. Il fischietto siciliano infatti ha diretto in Serie A finora otto volte i rossoneri, con uno score di 6 successi del Milan, un pareggio ed una sconfitta (piuttosto ininfluente) a Cagliari.

Abisso non dirige il Milan da quasi due anni. L’ultimo incrocio risale al gennaio 2021, quando la squadra di Pioli si impose proprio a Cagliari con un secco 2-0, doppietta di Ibrahimovic. La particolarità è che l’arbitro in questione è stato designato in carriera ben 4 volte per lo scontro alla Sardegna Arena tra sardi e milanisti.

Al VAR ci sarà invece il signor Aureliano. Milan mai sconfitto con il fischietto emiliano nella postazione tecnologica: ricordi dolcissimi in tal senso, visto che il 22 maggio, giorno di Sassuolo-Milan 0-3 e del diciannovesimo Scudetto rossonero, era proprio Aureliano a coadiuvare dal VAR il signor Doveri.