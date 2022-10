Gazidis e gli ingaggi di Bonucci e Donnarumma: “Troppo costosi”

Le parole di Ivan Gazidis nella lunga intervista rilasciata ad ESPN, il noto canale e portale di sport interessato al progetto Milan.

Ivan Gazidis è considerato uno dei manager sportivi di maggior esperienza nel mondo del calcio internazionale. Il dirigente sudafricano è attualmente amministratore delegato del Milan.

Negli ultimi anni Gazidis ha lavorato alacremente per migliorare sia i conti che gli introiti del club rossonero, scelto da Elliott Management per ricoprire questo ruolo chiave.

“Inizialmente dissi a Elliott che c’erano candidati più in linea col calcio italiano – ammette Gazidis nell’intervista rilasciata a ESPN – Poi sono tornati sui loro passi e abbiamo scelto insieme questa avventura, non certo prima vi pressioni e di sfide”.

Gazidis sui costi del Milan e sugli ingaggi sbagliati

Tra i tanti temi toccati nell’intervista odierna, Gazidis ha messo l’accento sul problema del bilancio Milan. Spesso degenerato per via delle spese folli sul mercato e di ingaggi fuori portata per un club non in salute.

Prima dell’approdo suo e della gestione Elliott, il Milan si esibì in sessioni di mercato troppo dispendiose e soprattutto senza costrutto a livello sportivo. Gazidis punge in tal senso sia la gestione precedente, targata Yonghong Li, sia alcuni calciatori che hanno ottenuto super ingaggi senza dimostrare di valerli sul campo.

“C’erano molti contratti del genere, quasi troppi da ricordare, giocatori costosi come Bonucci per esempio. Oppure quando hanno blindato Gianluigi Donnarumma , un ottimo portiere, ma con un contratto molto costoso pur di trattenerlo. Certi contratti erano poco convenienti anche rispetto al rendimento. Ricordo almeno 10 esempi di contratti in tal senso. E i giocatori, quando sono pagati in eccesso rispetto alle loro prestazioni, sono davvero difficili da cedere”.

Il lavoro della dirigenza Milan in tal senso è stato eccellente, ma molto faticoso: “Ancora oggi stiamo lavorando per migliorare la situazione salariale, con ultimi sforzi. Ma quando riesci a far uscire quei giocatori costosi, hai bisogno di qualcuno che arrivi al posto loro. L’unico modo per portarne di nuovi è spendere soldi e quindi la domanda è come spendere in modo efficace ed efficiente”.