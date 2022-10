L’addio al Milan è quasi certo, l’annuncio: “Grazie per quello che ha fatto”

Il dirigente del Milan al passo d’addio: arrivano conferme piuttosto chiare quest’oggi dall’assemblea degli azionisti rossoneri.

Stamattina sta andando in scena l’assemblea degli azionisti del Milan, per l’approvazione dell’ultimo bilancio societario e dare il via alle operazioni della nuova proprietà RedBird Capital.

A tenere la parola è stato il presidente, confermatissimo nel suo ruolo, Paolo Scaroni. Il dirigente milanista ha toccato molti tempi nel suo discorso a margine del CdA odierno.

Uno di questi ha riguardato il futuro di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan ormai da qualche anno. Confermate le voci di un prossimo addio dell’AD.

Scaroni ringrazia Gazidis: il passo d’addio è vicino

Gazidis ha il contratto in scadenza con il Milan a novembre, dunque tra poche settimane il suo accordo con il club rossonero terminerà definitivamente, senza possibilità di rinnovo.

Il tutto è stato confermato da Scaroni quest’oggi: “Le decisioni le lasciamo a lui. Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Milan, abbiamo avuto un bel rapporto. È facile fare il presidente quando hai un delegato come Ivan“.

Parole al miele in favore del dirigente sudafricano, che effettivamente ha svolto un gran lavoro al Milan a livello commerciale e finanziario. Va ricordato come Gazidis abbia continuato ad essere d’aiuto al club nonostante fosse contemporaneamente in cura per un tumore alla gola. Al suo posto sembra destinato ad arrivare Giorgio Furlani, uomo di fiducia di Elliott Management.