Leao scatenato e tifosi pazzi di gioia: ora il rinnovo | VIDEO

Le immagini che stanno facendo il giro dei social. Tifosi e Leao, l’intesa è davvero fantastica. Guarda cosa è successo ieri sera

Sembrava come non avere una grande voglia di giocare ma alla fine è risultato, ancora una volta determinante, per la vittoria finale del Milan contro la Dinamo Zagabria.Rafael Leão anche ieri ha mostrato il suo strapotere fisico e tecnico.

Gli sono bastate due accelerate delle sue per mandare in bambola la difesa avversaria e chiudere la partita. Nel gol del 2 a 0 c’è anche un pizzico di fortuna ma appare evidente, ancora una volta, quanto sia complicato da marcare. Il portoghese è l’uomo in più di questo Milan.

Milan – Si canta e si balla con Leao

Il popolo rossonero gioisce con lui, come fatto ieri sera al termine della partita. Le immagini di Leao che balla sotto la Curva Sud in festa dopo la vittoria per 4 a 0 stanno facendo il giro del mondo. Tifosi euforici per un giocatore, scatenato dentro e fuori dal campo, che dimostra di amare i rossoneri e il suo pubblico. Si balla e si canta “La la la la la la… Leaooo”.

L’augurio di tutti è che ben presto Leao e il Milan possano trovare un’intesa – è la volontà delle parti – per poter continuare a gioire insieme, ancora per tanto tempo