Milan, colpo dal Chelsea: è praticamente sicuro

Il Chelsea lo scarica: affare praticamente sicuro. C’è il Milan pronto ad acquistarlo: è sfida a quattro per il talento 22enne

C’è voglia di cambiare. In casa Chelsea, il primo posto nel gruppo di Champions League non basta per rendere soddisfatti i tifosi e Graham Potter. Il mister della squadra londinese, arrivato dopo l’esonero di Tuchel, è pronto ad accogliere nuovi giocatori, vedendone partire altri, per migliorare il rendimento anche in campionato.

Sono diversi i calciatori, che ad oggi non sono considerate delle prime scelte. E’ da tempo che si fa il nome della possibile cessione di Christian Pulisic. In merito al fantasista arrivano novità importanti. In Spagna, su Fichajes.net, si parla di un addio previsto, praticamente sicuro.

Non c’è più spazio a Londra per il classe 1998. L’americano può davvero giocare in ogni ruolo della trequarti, ma preferisce farlo sull’esterno. In stagione ha collezionato 13 presenze, tra Premier League e Champions League. Tanti spezzoni di gara per un totale di 375 minuti.

Via dal Chelsea: c’è anche il Milan

Il portale spagnolo conferma che il nome di Pulisic sarebbe anche sul taccuino del Milan. Per il giocatore, però, la concorrenza è davvero importante: oltre ai rossoneri, sulle tracce del 24enne ci sarebbero la Juventus, oltre che Newcastle e Leeds.

Una notizia che chiaramente va presa con le pinze. La spesa da affrontare per portare in Italia lo statunitense non sarebbe certo bassa. I rapporti tra Milan e Chelsea sono buoni ma il costo del cartellino è alto così come il suo stipendio, non proprio in linea quelli dei migliori giocatori rossoneri.