Milan, svelato il suo sogno: “Anch’io voglio vincere lo scudetto”

Il centrocampista rossonero ha introdotto la sfida domenica sera contro il Torino di Juric e poi ha spiegato i suoi obiettivi

Domenica sera il Milan farà visita al Torino di Ivan Juric, che attende i rossoneri all’Olimpico Grand e Torino con l’intenzione di giocare uno scherzo al Diavolo e interrompere la sua corsa.

I granata sono tornati al successo domenica scorsa contro l’Udinese e vorranno dare continuità ora. Chi conosce bene questa squadra è sicuramente Tommaso Pobega, che l’anno scorso ha militato in prestito proprio nelle fila del Toro, facendo molto bene e collezionando anche 4 gol. Il centrocampista classe ’99 ha rilasciato un’intervista a Tuttosport oggi e ha parlato proprio della sfida in programma nel weekend.

Queste le sue parole al quotidiano piemontese: “Per me domenica sarà una partita speciale, nella quale tengo a fare bene. L’anno scorso è stata una bella stagione. Troveremo un Toro che avrà voglia di vincere, di mostrare che tutto il lavoro che fanno in allenamento porta a un risultato”.

Pobega ha parlato molto bene del suo ex tecnico Ivan Juric, ma poi è tornato a concentrarsi sul Milan e sui suoi obiettivi per questa stagione: “Ho voglia di vincere anche io lo scudetto dopo che i miei compagni ci sono riusciti la scorsa stagione. Faremo del nostro meglio per conquistare la seconda stella”.